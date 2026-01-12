بطارية عملاقة 5910 م. أ| اكتشف الآن سعر OPPO Find X8 Pro 5 ومفاجآت المواصفات الرهيبة!

أطلقت شركة أوبو هاتفها الذكي الجديد Oppo Find X8 Pro، الذي يجمع بين الأداء القوي والمواصفات المتقدمة مع تصميم عصري أنيق الهاتف يستهدف المستخدمين الباحثين عن تجربة متميزة في الهواتف الذكية تجمع بين سرعة الأداء، جودة التصوير، وعمر البطارية الطويل، مع تقنيات حديثة لدعم الاستخدام اليومي المتواصل.

شاشة الهاتف وتجربة العرض

يأتي هاتف Find X8 Pro مزودا بشاشة من نوع LTPO AMOLED بحجم 6.8 بوصة، توفر عرضا سلسا ومريحا للعين الشاشة تدعم معدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز، ما يجعل تجربة التصفح والألعاب أكثر انسيابية كما يصل سطوع الشاشة إلى 4500 شمعة، ما يتيح رؤية واضحة تحت أشعة الشمس القوية وفي ظروف الإضاءة الساطعة، لتجربة مشاهدة مثالية في جميع الظروف.

الأداء والذاكرة لهاتفOppo Find X8 Pro

يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 9400، الذي يوفر سرعة عالية وكفاءة في استهلاك الطاقة ويدعم الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 16 غيغابايت مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 غيغابايت، ما يضمن تخزين جميع الملفات والتطبيقات بسلاسة دون القلق بشأن نفاد المساحة هذه المواصفات تجعل الهاتف مثاليا للألعاب الثقيلة وتعدد المهام بشكل مستمر.

الكاميرا والتصوير

يتميز Find X8 Pro بكاميرا مزدوجة بدقة 50 ميغابكسل لكل مستشعر، مع قدرات تكبير بصري تصل إلى 6x الهاتف يدعم تقنية Telescope Zoom والذكاء الاصطناعي لتحسين الصور، إضافة إلى محرك الصور HyperTone وتقنية Hasselblad، التي تمنح المستخدم تجربة تصوير احترافية سواء للصور الفوتوغرافية أو الفيديو.

البطارية والشحن

تم تجهيز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5910 مللي أمبير في الساعة، لتدوم لفترة طويلة طوال اليوم كما يدعم الهاتف الشحن السلكي بقوة 80 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط، ما يوفر مرونة كبيرة للمستخدمين ويضمن سرعة وأمان الشحن.

السعر في مصر

طرحت أوبو هاتف Find X8 Pro في السوق المصري بسعر حوالي 1200 دولار أمريكي، ما يعادل نحو 59605 جنيه مصري، وهو سعر منافس بالنسبة لما يقدمه الهاتف من مواصفات متقدمة وتقنيات حديثة.