أخيرا تحديث ببجي موبايل 4.2 يصل رسميا.. مزايا نارية وتجربة لعب غير مسبوقة

يترقب عشاق لعبة ببجي موبايل حول العالم انطلاق التحديث الجديد رقم 4.2، الذي يحمل عنوان Primewood Genesis، والذي يعد واحدا من أضخم التحديثات التي شهدتها اللعبة منذ إطلاقها ومن المقرر أن يبدأ وصول التحديث رسميا إلى جميع اللاعبين يوم 7 يناير 2026، ليقدم تجربة لعب مختلفة تمزج بين الطبيعة والتكنولوجيا في قالب مليء بالإثارة والتحديات.

مكافآت فورية عند تحميل التحديث

يحصل اللاعبون فور تحديث اللعبة وتسجيل الدخول على مجموعة من الهدايا المميزة التي تضيف طابعا احتفاليا للإصدار الجديد تشمل المكافآت مقطوعة موسيقية حصرية، وعددا من قسائم المزايا الخاصة بالتنزيل الجديد، إلى جانب نقاط BP وعملات AG، بالإضافة إلى تفعيل تلقائي لثيم Forest City، الذي يمنح اللعبة مظهرا بصريا فريدا.

تغييرات جذرية في خريطة إرانجل

يقدم تحديث ببجي موبايل 4.2 تحولا كبيرا في خريطة إرانجل الشهيرة، حيث تظهر الشجرة المقدسة لتسيطر على خمس مناطق حضرية رئيسية، محولة إياها إلى غابات كثيفة مليئة بالعناصر الطبيعية الخطرة ويتطلب هذا التغيير من اللاعبين خوض مواجهات جديدة تعتمد على التطهير والاستكشاف، مما يضيف بعدا استراتيجيا مختلفا لأسلوب اللعب.

عودة أوضاع لعب محبوبة وتعاونات عالمية

يشهد التحديث عودة وضع Skyhigh Spectacle المحبوب، والذي يتيح معارك مثيرة فوق السحاب، ومن المنتظر إطلاقه خلال شهر فبراير كما يتضمن التحديث تعاونا مرتقبا مع مسلسل Peaky Blinders الشهير، والذي ينطلق في 9 يناير، ليضيف عناصر مستوحاة من أجواء المسلسل إلى عالم ببجي.

أسلحة جديدة وتقنيات مبتكرة

يقدم الإصدار الجديد سلاحا ملكيا فريدا يتمثل في خنجر كريستالي سريع وفعال في القتال القريب كما يفتح التحديث آفاقا جديدة للإبداع من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للاعبين إنشاء عوالم خاصة باستخدام الأوصاف النصية أو تحويل مقاطع الفيديو إلى رسوم متحركة داخل اللعبة بسهولة.

خطوات تحميل التحديث على أندرويد وآيفون

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تحميل التحديث عبر متجر جوجل بلاي من خلال البحث عن PUBG MOBILE والضغط على تحديث أما مستخدمو آيفون فيمكنهم الدخول إلى متجر App Store، والانتقال إلى صفحة اللعبة ثم اختيار تحديث أو Get لبدء التنزيل، ليكون الإصدار الجديد جاهزا خلال دقائق قليلة.