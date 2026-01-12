موعد مباراه الهلال والنصر اليوم الاثنين 12 يناير 2026 والقنوات الناقلة أهم مواجهات الدوري السعودي للمحترفين

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة واحدة من أهم مواجهات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، عندما يلتقي فريقا الهلال والنصر في ديربي العاصمة المنتظر وتقام المباراة على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن، في مواجهة تكتسب أهمية كبيرة لمنافسة الفريقين على صدارة الترتيب.

ترتيب الفريقين قبل الديربي

يحتل الهلال صدارة جدول الدوري برصيد 35 نقطة جمعها من 11 انتصارا وتعادلين، ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة حتى الآن، مما يعكس المستوى القوي للفريق هذا الموسم في المقابل، يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على التعاون الذي يحتل المركز الثالث، بعد سلسلة من النتائج المتباينة شملت فوزاً متتاليا، تعادل، وهزيمتين مؤخرا.

غيابات وعودة النجوم

يعاني الهلال من غياب لاعبين أساسيين هما المغربي ياسين بونو والسنغالي خاليدو كوليبالي، اللذين يشاركان مع منتخبيهما في كأس الأمم الأفريقية 2025 بينما يستعيد الفريق خدمات نجمه الفرنسي ثيو هيرنانديز بعد غيابه في الجولة الماضية بسبب الإيقاف، ما يعزز قدراته الهجومية.

أما النصر، فيفتقد بدوره لخدمات لاعبه السنغالي ساديو مانيه، لكنه يمتلك تشكيلة قوية بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا، إلى جانب مواطنه جواو فيلكس والفرنسي كينجسلي كومان كما يشهد الفريق عودة المدافع محمد سيماكان بعد فترة غياب بسبب الإصابة، لتعزيز الدفاع وتحسين أداء الفريق.

موعد مباراه الهلال والنصر والقنوات الناقلة

ستنطلق المباراة يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وتعرض المباراة عبر شبكة قنوات “ثمانية”، الحصرية لنقل مباريات الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعلق على المباراة المعلق فهد العتيبي.

أهمية المباراة وتأثيرها على المنافسة

تمثل المباراة فرصة للهلال لتوسيع الفارق مع منافسه التقليدي وتعزيز الصدارة، بينما يسعى النصر لاستعادة المركز الأول وتقليص الفارق مع الزعيم وتشكل المواجهة اختبارا حقيقيا للقدرات الفنية للفريقين، وقد تؤثر نتائجها بشكل مباشر على صراع اللقب في الدوري هذا الموسم، ما يجعل ديربي الرياض محط أنظار عشاق كرة القدم في المملكة والعالم العربي.