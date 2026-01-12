متى مباراة الهلال والنصر اليوم والتشكيل المتوقع.. هل الكلاسيكو السعودي يحسم الصدارة؟

تترقب جماهير كرة القدم في المملكة العربية السعودية والدول العربية مواجهة مثيرة بين قطبي الرياض، الهلال والنصر، ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن للمحترفين المباراة تحظى باهتمام واسع كونها تجمع بين فريقين متنافسين على صدارة الدوري، مما يجعل ديربي الرياض دائما محط أنظار عشاق الكرة.

موعد مباراة الهلال والنصر ومكانها

تنطلق مباراة الهلال والنصر مساء يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026، على ملعب “المملكة أرينا”، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ويمكن متابعة المباراة عبر قناة “ثمانية” مع التعليق الصوتي للمعلق فهد العتيبي، الذي سيضفي على اللقاء المزيد من الحماس والمتابعة الدقيقة لكل لحظة في المباراة.

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة جمعها من 11 انتصار وتعادلين، محافظا على سجله الممتاز دون أي هزيمة حتى الآن في المقابل، يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على التعاون، ويسعى لاستعادة صدارة الترتيب وتقليص الفارق مع الهلال من خلال هذا اللقاء المهم.

التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يعتمد الهلال على محمد الربيعي في حراسة المرمى، بينما سيتواجد في خط الدفاع كل من حمد اليامي، يوسف أكتشتيك، حسان تمبكتي، وثيو هيرنانديز وفي خط الوسط سيكون التشكيل مكونا من روبن نيفيز، محمد كنو، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، على أن يقود الهجوم كل من مالكوم، سالم الدوسري، وماركوس ليوناردو، لتحقيق التفوق الهجومي واستغلال أي هفوات في دفاع النصر.

التشكيل المتوقع للنصر

يعتمد النصر على بينتو في حراسة المرمى، بينما يشكل الدفاع من سلطان الغنام، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، ونواف بوشل وفي خط الوسط يتواجد عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو، وكينجسلي كومان، مع قيادة الهجوم لجواو فيليكس وكريستيانو رونالدو، سعيا لتحقيق الفوز واستعادة الصدارة في المنافسة على اللقب.

تعد مواجهة الهلال والنصر من أهم المباريات في الدوري السعودي، لما تحمله من تنافس مباشر على القمة وأهمية معنوية كبيرة لكل فريق وينتظر المشجعون هذه المباراة بفارغ الصبر لمتابعة الأداء القوي للنجوم، والتكتيكات التي سيعتمدها كل فريق في محاولة حسم النقاط الثلاث لصالحه، وإسعاد جماهيره في ديربي الرياض المرتقب.