جاري وتوفير .. رابط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني أونلاين 2026 عبر الموقع الرسمـي

في إطار خطة تطوير النظام المصرفي وتبني الحلول الرقمية الحديثة، أطلق بنك الخرطوم في عام 2026 خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات المصرفية للمواطنين السودانيين في الداخل والخارج، حيث تساهم في تيسير عملية فتح الحسابات البنكية بشكل سريع وآمن دون الحاجة للذهاب إلى الفروع نقدم لكم في هذا المقال كافة التفاصيل حول كيفية فتح حساب بنك الخرطوم عبر الإنترنت، إضافة إلى الشروط والمزايا المرتبطة بهذه الخدمة.

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني أونلاين 2026

يتيح بنك الخرطوم للمواطنين السودانيين فتح حسابات مصرفية جديدة باستخدام الرقم الوطني، عبر خطوات بسيطة وسهلة عبر الإنترنت، دون الحاجة لزيارة الفروع إليكم كيفية القيام بذلك:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبنك

أول خطوة هي الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر الإنترنت. اختيار تبويب طلبات الحسابات الجديدة

بعد دخول الموقع، توجه إلى قسم “طلبات الحسابات الجديدة” الموجود في الواجهة الرئيسية. إنشاء الحساب وتعبئة البيانات انقر على خيار “إنشاء حساب مصرفي” ثم قم بتعبئة الحقول المطلوبة بمعلوماتك الشخصية الدقيقة، مثل الاسم الكامل، وسيلة الاتصال، وبيانات الهوية الوطنية.

اختيار نوع الحساب وإرفاق المستندات

في المرحلة التالية، اختر نوع الحساب الذي ترغب في فتحه (حساب جاري أو توفير) وقم بإرفاق صور واضحة للوثائق الثبوتية المطلوبة (مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر). إرسال المعاملة للمراجعة بعد إتمام تعبئة البيانات والمستندات، اضغط على زر “إرسال” لمراجعة المعاملة من قبل القسم المختص بالبنك سيتم التعامل مع طلبك بسرعة.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

الجنسية السودانية: يجب أن يكون الشخص المتقدم متمتعًا بالجنسية السودانية.

عدم وجود حسابات سابقة: يُشترط ألا يكون للمتقدم حسابات مصرفية سابقة أو نشطة لدى بنك الخرطوم.

إيداع رصيد افتتاحي: يجب على المتقدم إيداع مبلغ افتتاحي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني لتنشيط الحساب.

السن القانونية: يشترط أن يكون المتقدم فوق سن 18 عامًا، ولن يتم قبول طلبات لمن هم دون هذا السن.

إرفاق المستندات: يتعين على المتقدم تقديم جميع المستندات الرسمية المطلوبة لتوثيق هويته، مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر.

مزايا فتح ببنك الخرطوم