سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية ومصر.. تحديثات لحظة بلحظة لعشاق الاستثمار

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الأخير تباينا ملحوظا بين الهبوط والصعود، مع تذبذب الأوقية تحت تأثير عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية بداية الأسبوع سجلت الأوقية ارتفاعا مدعوما بتوقعات خفض الفائدة، ليصل السعر إلى مستوى 4500 دولار، قبل أن تتراجع بفعل صعود الدولار وجني الأرباح، مسجلة 4455 دولار للأوقية خلال جلستي الأربعاء والخميس ومع نهاية الأسبوع، عاد الذهب للارتفاع مدعوما بالمخاوف الجيوسياسية، مسجلاً أعلى سعر أسبوعي عند 4520 دولار للأوقية، وأغلق التعاملات عند 4510 دولار.

أسعار الذهب في السوق المصري

في السوق المحلي المصري، جاءت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة على النحو التالي:

عيار 24: 6848 جنيه

عيار 21: 5992 جنيه

عيار 18: 5136 جنيه

عيار 14: 4006 جنيه

أونصة الذهب: 212976 جنيه

يشهد السوق المصري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين والمواطنين لمتابعة الأسعار اليومية للذهب، باعتباره أداة استثمارية آمنة ووسيلة للتحوط من تقلبات العملات والتضخم.

أسعار الذهب في السعودية

أما في المملكة العربية السعودية، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في مختلف الأعيرة، كما يلي:

عيار 24: 543.85 ريال

عيار 22: 499.25 ريال

عيار 21: 475.87 ريال

عيار 18: 407.89 ريال

كما أن أسعار الذهب الفورية في السوق السعودي تتأثر بشكل مباشر بحركة الأسواق العالمية، وسعر الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تحدد اتجاهات العرض والطلب.

عوامل مؤثرة على أسعار الذهب

تأثر الذهب في الأسابيع الأخيرة بعدة عوامل، أهمها:

توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مما يدعم ارتفاع الأسعار.

صعود الدولار الذي يضغط على المعدن النفيس ويخفض قيمته.

التوترات والمخاوف الجيوسياسية التي تزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

جني الأرباح من المستثمرين بعد الارتفاعات السابقة، ما يؤدي إلى تذبذب الأسعار.

التوقعات المستقبلية

يتوقع الخبراء استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث يرتبط السوق المحلي السعودي والمصري بتحركات الأسعار العالمية، مع الأخذ في الاعتبار التأثير المباشر للعوامل الاقتصادية والسياسية على اتجاهات العرض والطلب ويظل الذهب أداة استثمارية مهمة للمستثمرين الراغبين في حماية أموالهم من مخاطر التضخم وتقلبات العملات.