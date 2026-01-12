الذهب يصعد في العراق 2026 تعرف على أسعار جرام الذهب اليوم قبل أي حركة مفاجئة!

شهدت أسواق الذهب في العراق اليوم الإثنين 12 يناير 2026، ارتفاعا ملحوظا في أسعار مثقال الذهب عيار 21، مع تحقيق مكاسب بلغت نحو 2600 دينار عراقي، ما يعادل حوالي 1.99 دولار أمريكي مقارنة بأسعار الأمس ويأتي هذا الارتفاع في ظل تأثيرات عالمية متواصلة على أسعار المعدن النفيس، مع تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في المنطقة.

الأسعار الحالية للذهب في العراق

سجل سعر غرام الذهب عيار 21 في العراق اليوم نحو 168800 دينار عراقي، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 193000 دينار عراقي وبلغ سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 176900 دينار، وسعر غرام الذهب عيار 18 نحو 144700 دينار أما أوقية الذهب، فقد بلغ سعرها 6001500 دينار، في حين سجل جنيه الذهب نحو 1350700 دينار عراقي وسجلت سبائك الذهب وزن 1000 غرام من عيار 24 نحو 193,334,328 دينار عراقي، أي ما يعادل 147762 دولار أمريكي تقريبا.

العوامل المؤثرة على السوق

ارتفعت أسعار الذهب عالميا لتتجاوز حاجز 4600 دولار للأوقية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وأسهمت الاضطرابات الأخيرة في إيران في زيادة الضغط على الأسواق، حيث أسفرت التظاهرات عن سقوط عشرات القتلى، فيما هدّدت طهران باستهداف قواعد أمريكية. هذا الوضع ساهم في زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار.

توقعات الأسعار المستقبلية

يتوقع المحللون استمرار حالة التقلب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية وصول الأوقية إلى مستويات قياسية جديدة، قد تتجاوز 5000 دولار للأونصة في النصف الأول من العام 2026 وينظر إلى الذهب على أنه أداة حماية من التضخم والاضطرابات الاقتصادية، ما يعزز اهتمام المستثمرين المحليين بشراء الذهب على مختلف أعيرته.

أهمية الذهب في العراق

يعتبر الذهب المعدن الأكثر شعبية في العراق، خاصة عيار 21 الذي يجمع بين المتانة والجمال، ويستخدم بشكل واسع في صناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية ويعد متابعة أسعار الذهب اليومية ضرورة لكل مستثمر ومواطن يسعى لحماية أمواله أو استثمارها بأمان.