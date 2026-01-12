دفي ولادك.. تردد قناة ماجد على نايل سات وعرب سات 2026

تُعد قناة ماجد للأطفال واحدة من أبرز القنوات العربية المتخصصة في محتوى الطفل، حيث تحظى بمتابعة واسعة في العالم العربي، نظرًا لما تقدمه من برامج كرتونية وتعليمية هادفة تجمع بين الترفيه وتنمية القيم الإيجابية، وتسعى القناة إلى ترسيخ مبادئ الأخلاق، وتنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الأطفال، مع الحفاظ على الهوية العربية في محتواها.

نبذة عن قناة ماجد أطفال

وتحرص العديد من الأسر العربية على ضبط تردد قناة ماجد على أجهزة الاستقبال، خاصة مع استمرار القناة في تحديث جودة البث وتقديم محتوى متنوع يناسب مختلف الفئات العمرية. وتبث القناة برامجها مجانًا دون تشفير، ما يجعلها في متناول جميع المشاهدين عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة ماجد على نايل سات

يمكن استقبال قناة ماجد للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة البث: HD

تردد قناة ماجد على عرب سات

كما تتوفر القناة على القمر الصناعي عرب سات لتغطية أوسع في منطقة الخليج والدول العربية، وذلك عبر التردد التالي:

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة البث: HD

ما تقدمه قناة ماجد؟

وتقدم قناة ماجد باقة متنوعة من البرامج الكرتونية الشهيرة، إلى جانب فقرات تعليمية وثقافية تُسهم في تنمية مهارات الأطفال اللغوية والعقلية، مع الالتزام بمعايير تربوية تناسب الأسرة العربية. كما تحرص القناة على تقديم محتوى آمن يخلو من المشاهد غير الملائمة، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للآباء والأمهات.