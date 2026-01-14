تردد قناة طيور الجنة الجديد: استقبل الآن أقوى قنوات الأطفال بأعلى جودة إشارة.

استقبل قناة طيور الجنة بتردد جديد وإشارة قوية

تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا هادفًا للأطفال. ولضمان استمرار متعة المشاهدة بأعلى جودة، تم تحديث تردد القناة. في هذا المقال، سنوضح التردد الجديد وكيفية استقباله بسهولة.

لماذا تم تغيير التردد؟

تحديث التردد يأتي ضمن جهود القناة المستمرة لتحسين جودة البث وضمان وصول الإشارة إلى أكبر عدد ممكن من المنازل. التردد الجديد يوفر صورة وصوت أكثر وضوحًا، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة للأطفال.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة

إليكم التردد الجديد لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11315 عمودي 5/6 27500

كيفية استقبال التردد الجديد

اضغط على زر “Menu” في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالرسيفر. اختر “Installation” أو “تركيب”. اختر “Manual Search” أو “بحث يدوي”. حدد القمر الصناعي “Nilesat”. أدخل التردد الجديد (11315). حدد الاستقطاب “عمودي”. أدخل معدل الترميز (27500) ومعامل تصحيح الخطأ (5/6). اضغط على “Search” أو “بحث”. بعد انتهاء البحث، احفظ القناة في قائمة القنوات.

محتوى قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد التي تهدف إلى تعليم الأطفال القيم والأخلاق الحميدة بطريقة ممتعة وشيقة. تشمل البرامج:

أناشيد الأطفال التعليمية

برامج ترفيهية

فقرات لتعليم الحروف والأرقام

استمتعوا بأفضل البرامج التعليمية والترفيهية لأطفالكم عبر قناة طيور الجنة بترددها الجديد وبأعلى جودة إشارة.