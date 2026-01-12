تردد قناة ثمانية الرياضية على نايل سات وعرب سات 2026

تُعد قناة ثمانية الرياضية واحدة من القنوات السعودية البارزة التي نجحت خلال الفترة الأخيرة في جذب اهتمام جماهير كرة القدم، بعد حصولها على حقوق نقل عدد من البطولات والمباريات المهمة، وفي مقدمتها مباريات الدوري السعودي، إلى جانب تقديمها محتوى رياضيًا متنوعًا يجمع بين البث المباشر والتحليل الفني والبرامج الحوارية، وسنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بتردد قناة ثمانية الرياضية نايل سات وعرب سات.

نبذة عن قناة ثمانية الرياضية

ويبحث عدد كبير من المتابعين عن تردد قناة ثمانية الرياضية لضبطها على أجهزة الاستقبال، خاصة مع نقلها لمباريات جماهيرية كبرى تحظى بمتابعة واسعة داخل المملكة وخارجها. وتمتاز القناة ببثها المفتوح وجودة الصورة العالية، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لعشاق الرياضة الراغبين في متابعة المباريات دون اشتراك مدفوع.

تردد قناة ثمانية الرياضية على نايل سات

يمكن استقبال قناة ثمانية الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة البث: HD

تردد قناة ثمانية الرياضية على عرب سات

كما تتوفر القناة على القمر الصناعي عرب سات لتغطية أوسع لدول الخليج والوطن العربي، عبر التردد التالي:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تثبيت قناة ثمانية الرياضية

هناك بعض الخطوات الواجب مراعاتها من أجل استقبال قناة ثمانية الرياضية، وفقًا لما يلي: