موعد الحلقة 10 من مسلسل ليل.. كل التفاصيل والقنوات الناقلة

شهد مسلسل ليل اللبناني اهتمامًا كبيرًا من الجمهور بعد عرض الحلقة الحادية عشرة، حيث تزايد التوتر بين الشخصيات الرئيسية بشكل لافت تصاعد الصراع بين “ورد” و”نجم” بعدما حاول الأخير منع ورد من ممارسة عملها بحجة حماية حياة ابنتهما، بينما شرعت “جنى” في تنفيذ خطة جديدة تهدف لكسب قلب نجم والاحتفاظ به، ما أضفى على الأحداث عنصر التشويق والإثارة المستمرة.

موعد عرض مسلسل ليل اللبناني والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل ليل اللبناني يوميا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية عبر قناة MBC1، كما يمكن متابعة الحلقات عبر منصة شاهد الرقمية توفر هذه القناة إمكانية متابعة الأحداث في أي وقت، ما يسهل على الجمهور متابعة تفاصيل المسلسل دون فقدان أي مشهد مهم.

قصة مسلسل ليل اللبناني

يعتمد المسلسل على قصة مأخوذة عن المسلسل التركي الشهير “ابنة السفير”، وتدور الأحداث حول قصة حب تجمع بين ابن فلاح وابنة السفير ويواجه الحبيبان تحديات عدة بسبب الفروق الاجتماعية والمالية، ومع اختفاء الفتاة فجأة ينهار عالم الشاب بالكامل وبعد سنوات طويلة، تعود الفتاة حاملة أسراراً كبيرة تغير مجرى العلاقة وتخلق صراعات جديدة بين الشخصيات.

أحداث الحلقة 11

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل ليل تصعيدا واضحا في الأحداث، حيث لاحظ نجم إصابة في يد ورد وحاول معرفة السبب لكنها رفضت الإفصاح عنه تدخل “باسم” لمحاولة تهدئة الموقف، إلا أن محاولاته زادت من غضب نجم واختتمت الحلقة بقرار نجم بعدم السماح لورد بالعمل في الفندق الذي يديره، مع إشرافه الشخصي على كل تفاصيل حياة ابنة ابنته، ما أضفى مشهدا دراميا مشوقا للجمهور.

عدد حلقات مسلسل ليل اللبناني وأبطاله

يتكون مسلسل ليل اللبناني من 45 حلقة، وهو ما يتيح مساحة واسعة لتطوير الأحداث والشخصيات تدريجيا يشارك في البطولة نخبة من النجوم منهم محمود نصر، كارمن بصيبص، صباح الجزائري، وسام فارس، جو طراد، ريم نصر الدين، حلا رجب، ويزن الخليل، إلى جانب وجوه جديدة تضيف للحبكة التشويق والمتعة.

تردد قناة MBC1

يمكن ضبط تردد قناة MBC1 على نايل سات للاستمتاع بمتابعة المسلسل عبر الترددات التالية: 11470 عمودي (V) أو 12015 رأسي (V) بجودة HD، مع معدل ترميز 27500، لضمان استقبال الصورة والصوت بشكل واضح أثناء متابعة أحداث المسلسل.