شوفتوا اللي حصل؟ بيومي فؤاد يعتذر لمحمد سلام ويذرف الدموع على الهواء .. الجمهور يطالب بإغلاق صفحة الخلاف

تصدر اسما الفنانين بيومي فؤاد ومحمد سلام مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد اعتذار فؤاد العلني على الهواء لسلام، بعد خلاف استمر أكثر من عامين، في مشهد مؤثر جذب تفاعل واسع من الجمهور.

بيومي فؤاد يعتذر لمحمد سلام “مشهد الاعتذار على الهواء”

جاء ذلك خلال حلقة بودكاست “شقة التعاون” الذي يقدمه الفنان حسام داغر على موقع يوتيوب، حيث لم يتمالك بيومي فؤاد دموعه أثناء حديثه عن محمد سلام، موجها له رسالة دعم قال فيها إنه يتمنى له التوفيق وأن تمر الأزمة على خير، معربا عن أسفه إذا كان قد أزعج سلام في السابق.

وأكد فؤاد أن ما حدث في الفيديو الذي أشعل الخلاف كان نتيجة لحظة غضب وانفعال، وأنه يندم على التصريحات التي أدلى بها حينها، مشيرا إلى أن الهجوم الذي تعرض له بعد الأزمة دفعه للابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي وإغلاق حساباته.

تقدير الجمهور للموقف

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع فيديو الاعتذار، معبرين عن سعادتهم بإنهاء الخلاف الذي بدأ عام 2023 عقب اعتذار محمد سلام عن المشاركة في أحد العروض المسرحية بموسم الرياض وتنوعت التعليقات بين دعوات للتسامح واحترام الاعتذار، مؤكدين أن المبادرة تستحق التقدير.

الاعتراف بنجاح العمل الفني

أشاد بيومي فؤاد بنجاح مسلسل “كارثة طبيعية” الذي شارك فيه محمد سلام، واعتبر أن نجاح العمل كان بمثابة جبر خاطر للزميل، مؤكدا أن العمل نجح وكسر التوقعات وحقق تفاعلا واسعا بين الجمهور.

دعوات لإنهاء الأزمة

طالبت نسبة كبيرة من الجمهور محمد سلام بقبول اعتذار بيومي فؤاد واستعادة العلاقة كما كانت، خاصة بعد تأكيد فؤاد على عمق صداقتهما قائلاً إن علاقتهما ممتدة لأكثر من 25 سنة ويأتي هذا الموقف ليشكل درسًا في التسامح واحترام الاعتذار، ويبرز قوة الروابط الإنسانية والمهنية بين الفنانين، حيث يمكن تجاوز الخلافات السابقة بروح التفاهم والتقدير المتبادل.